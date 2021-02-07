2021/02/07 | 15:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب صادق عطية – مدون وراصد جوي:

ملعب الوكرة القطري المجهز لاستضافة تصفيات كأس العالم 2022م

تبلغ سرعة الأنترنت فيه (1 جيجا) في الثانية

يعني تستطيع تحميل فيديو طوله ساعتين في ١٢ ثانية فقط!

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرعة الانترنت في ملعب الوكرة القطري) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرعة الانترنت في ملعب الوكرة القطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).