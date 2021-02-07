سائرون يشيد بجهود المالية النيابية في رفض استقطاعات رواتب الموظفين ومعالجتها

2021/02/07 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأشاد تحالف سائرون، اليوم الاحد، بجهود اللجنة المالية النيابية في رفض استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين ومعالجتها بطريقة مهنية.وقال التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “يتابع بكل جد واهتمام عمل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ويثمن جهودها الكبيرة وحرصها الواضح على اخراج الموازنة الاتحادية بصيغة علمية ومهنية مبنية على …

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