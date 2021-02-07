وزير التربية يبحث مع الاتحاد الأوربي تطوير المنظومة التعليمية ويحدد أهداف الوزارة

2021/02/07 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالتقى وزير التربية علي حميد الدليمي، مديرة قسم التعاون الإنمائي في بعثة الاتحاد الأوربي باربرا ايغر، وبحث معها عدداً من الملفات التربوية المشتركة وفي مقدمتها احتياجات الوزارة للسنوات المقبلة، فيما حدد أهداف الوزارة التي تطمح الوصول إليها.وأكد الدليمي، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أهمية تعزيز وتوسيع الشراكة …

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