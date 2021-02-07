2021/02/07 | 15:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني _ حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، موقفها من إعادة حظر التجوال، فيما أكدت أنها ستلجأ لتشديد إجراءات الوقاية الصحية.وقال عضو اللجنة النائب غايب العميري، في تصريح لـ “المركز الخبري الوطني”، إن “هناك نية كبيرة لتشديد الإجراءات على المواطنين واصحاب المولات والدوائر الحكومية وغير الحكومية بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النيابية تحدد موقفها من إعادة حظر التجوال وتؤكد: سنشدد إجراءات الوقاية المركز الخبري الوطني.

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