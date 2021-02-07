الزراعة تشير إلى إرتفاع إنتاج لحوم الدواجن والبيض خلال الشهر الماضي

2021/02/07 | 15:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية، تصاعد وتيرة انتاج الدواجن والمتمثلة في إنتاج بيض المائدة ولحوم الدواجن خلال شهر كانون الثاني الماضي، وبواقع (٢١٧٨٠٩٣٧٩ ) مليون بيضة مائدة و(١٤٢٨٠٠٠ ) مليون بيضة تفقيس و(٦٠١٧٤٤٨) مليون فروج لحم في المحافظات كافة، لاسيما بعد الحد من التهريب وعَدة العديد من المشاريع للخدمة …

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