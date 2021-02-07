الهجرة تبحث مع مصرف الرافدين المشاكل العالقة بخصوص “المنح”

2021/02/07 | 15:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الهجرة نظام علي كاكا، مع مدير عام مصرف الرافدين، قضية التداخل الحسابي والمشاكل العالقة بخصوص المنح.وقال علي كاكا، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “التقى مدير عام مصرف الرافدين حسين الزبيدي في مقر المصرف، لغرض حل قضية التداخل الحسابي وارجاع قوائم …

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