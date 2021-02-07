2021/02/07 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني _ شهدت محافظة واسط، اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة وغلقا لعدد من الشوارع للمطالبة بإقالة المحافظ.وأفاد مراسل “المركز الخبري الوطني” بأن “مدينة الكوت بمحافظة واسط شهدت تظاهرات حاشدة وغلقا لعدد من الشوارع”.وأشار إلى أن “المتظاهرين طالبوا بإقالة المحافظ ونائبيه والكشف عن قتلة التظاهرات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط..



تظاهرات حاشدة وغلق لعدد من الشوارع للمطالبة بإقالة المحافظ المركز الخبري الوطني.

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