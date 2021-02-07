نائب: جلسة التصويت على الموازنة لن تعقد

2021/02/07 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

أكد النائب قصي عباس، الاحد، استمرار الخلافات بين بغداد واربيل ولا ملامح لانعقاد جلسة التصويت على الموازنة خلال الأسبوع الجاري.

وقال عباس في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “نقاط الخلاف الأساسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن واردات النفط وكمياته المصدرة لم ترى طريقا الى الحل لغاية اللحظة”.

وأضاف، ان “النقطة الأساسية في هذا الخلاف الذي تسبب بعرقلة توصل الطرفين الى حل مرضي هي كميات النفط المصدرة خارج اوراق سومو وضرورة احكامها بيد حكومة بغداد”.

واشار عباس الى ان “هناك ضمانات أخرى طلبتها الحكومة الاتحادية مقابل تسلم كردستان لحصتها من الموازنة وهي ان تتعهد بان تسلم كامل حصتها النفطية الى وزارة النفط وتكون مسؤولة عن هذا الامر بعد إقرار الموازنة ومستقبلا”.انتهى / 25ر

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