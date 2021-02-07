ذي قار: رجل يرمي زوجته من سيارته المسرعة.. قدمت شهادتها ثم لفظت أنفاسها الأخيرة!

2021/02/07 | 15:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توفيت امرأة في ذي قار، متأثرة بإصابة بليغة تعرضت لها إثر رميها من السيارة أثناء سيرها بسرعة كبيرة من قبل زوجها.

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وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة لـ"ناس"، (7 شباط 2021)، أن "رجلاً من مواليد 1967، قام برمي زوجته من سيارته وهي تسير بسرعة كبيرة في قضاء قلعة سكر بتاريخ (29 كانون الثاني) الماضي، مما أسفر عن حدوث كسور في جسدها ورضوض ونزيف حاد، وتم نقلها إلى المستشفى".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أنّ "الزوجة طلبت الشكوى ضد زوجها قبل أن تفارق الحياة يوم أمس السبت متأثرة بإصابتها".

وبيّن المصدر، أنّ "الشرطة فتحت تحقيقها لمعرفة ملابسات الحادث، وأصدر قاضي التحقيق أمر قبض وتحر ضد المتهم، وتم اعتقاله وإيداعه في التوقيف تمهيداً لعرضه أمام المحكمة المختصة".

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