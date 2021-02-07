سائرون : اللجنة المالية تعاملت بطريقة مهنية برفضها لفقرة الاستقطاعات

2021/02/07 | 15:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

أكد تحالف سائرون، اليوم الأحد، أن اللجنة المالية تعاملت بطريقة مهنية برفضها لفقرة الاستقطاعات.

وقال التحالف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "يتابع بكل جد واهتمام عمل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ويثمن جهودها الكبيرة وحرصها الواضح على اخراج الموازنة الاتحادية بصيغة علمية ومهنية مبنية على معطيات واقعية هدفها ايجاد خطة مالية واقتصادية قادرة على انتشال العراق من ازمته المالية دون المساس بقوت الشرائح الاجتماعية التي تنتظر نوافذ الحلول وليس إثقال كاهلها بمزيد من التبعات وقد اتضحت بشكل جلي وواضح جهود اللجنة المالية حينما رفضت فقرة الاستقطاعات من الرواتب وعالجتها بطريقة مهنية وبذلك اوصلت رسالة ايجابية لجميع الموظفين والمتقاعدين مفادها أن مجلس النواب ولجانه المختصة يحرصون دائما على ان يكونوا عوناً وصوتاً مدافعاً عن حقوق جميع العراقيين".

واضاف اننا "نحترم الرؤية المهنية للّجان المختصة ونتضامن مع موقف اللجنة المالية ونعلن رفضنا لأية استقطاعات من رواتب الموظفين او المتقاعدين لاننا نطمح لأن يتنعم جميع ابناء الشعب العراقي بحياة حرة كريمة تحت خيمة العراق الواحد".

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