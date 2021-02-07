2021/02/07 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل السومرية نيوز، اليوم الأحد، بإغلاق جسر الحضارات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، من قبل محتجين.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن محتجين أقدموا على إغلاق جسر الحضارات في مدينة الناصرية مطالبين بالكشف عن مصير المغيب سجاد العراقي.وشهدت ساحة الحبوبي في الناصرية يوم أمس، اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، ما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين جراء استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. محتجون يغلقون جسر الحضارات في الناصرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. محتجون يغلقون جسر الحضارات في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).