أبوظبي : إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات

2021/02/07 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في الإمارة ابتداء من اليوم 7 فبراير تعزيزا للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن اللجنة اعتمدت تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بـ 40% والصالات الرياضية والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50% والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بـ 60% وسعة مركبة الأجرة بـ 45% وسعة حافلة النقل بـ 75%.

كما اعتمدت إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات مع التقيد بأعداد الأشخاص فلا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية و20 شخصا عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.

وأوصت بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.

وقررت حكومة العاصمة الإماراتية أبوظبي حضور 30% من الموظفين بالجهات الحكومية وشبه الحكومية اعتبارا من اليوم بينما يؤدي باقي الموظفين العمل عن بعد.

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