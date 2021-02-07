وزيرة شابة تقف خلف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

2021/02/07 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما شعرت سارة الأميري بشغف عميق بالفضاء عندما كانت طفلة في أبوظبي، لكن بلدها حديث الولادة كان لا يزال على بعد سنوات طويلة من الوصول إلى الكواكب والنجوم لاستكشافها.

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