الصحة تسجل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/07 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1134 إصابة جديدة، فيما تماثل 1026 مصابا إلى الشفاء، قابلها وفاة 9 مصابين فقط”.

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