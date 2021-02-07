ذاكر نايك والتجارة بالإسلام - كامل النجار

2021/02/07 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_النجار ذاكر نايك مواطن هندي مسلم من مواليد 1965م.



درس الطب في مومباي وتخرج طبيباً لكنه فضّل العمل كداعية إسلامي وبدأ الخطابة في المساجد ثم في القنوات الفضائية في الهند، حيث دفع بعدة شباب إلى اتباع الدولة الإسلامية والقاعدة، وكان يمجّد أسامة بن لادن.في عام 2016 فجّر عدد من الشباب الهنود كفاتيريات في بنغلاديش، واعترف اثنان منهم بأنهم تأثروا بالخُطب التي سمعوها من ذاكر نايك.



هرب ذاكر من الهند بعد التفجي ......





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