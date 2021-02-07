القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي : (6-6) - عقيل الناصري

2021/02/07 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري - القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي : (6-6)ومن تحليل هذه البنية الاجتماعية نرى أن الدولة العراقية المعاصرة قد قامت على قاعدة اجتماعية أكثر ملائمةً، نسبيا، للتطور آنذاك مقارنةً بالمرحلة العثمانية (المظلمة)، رغم أن هذه البنية العضوية كانت تستند على ثنائية متناقضة هما: الحداثة والتقليد، نظرا لما اكتنفها من:- عناصر وفئات جديدة: المتمثلة بــ: الضباط العراقيين في الجيش ال ......





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