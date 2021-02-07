جورجي بليخانوف (1856 – 1918) - غازي الصوراني

2021/02/07 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني 7/2/2021جورجي بليخانوف (1856 – 1918)([1])ثوري ومفكر روسي، مؤسس الحركة الديمقراطية الاجتماعية في روسيا، ومنظر ماركسي بارز، وشخصية عامة، ويعتبر الأب الروحي المؤسس للماركسيين الروس.في عام 1880 كان قد هاجر من روسيا إلى فرنسا، وبعد دراسته لمؤلفات ماركس وأنجلز، أصبح متمسكا عن قناعة بالماركسية، وأقام صلات مع الحركة الديمقراطية الاشتراكية في أوربا الغربية، ونتيجة لذلك هجر الشعبوية وأصبح مت ......





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