توضيح من وزارة الدفاع: ’مستشار عسكري مزيف’ يصرح بأخبار عارية عن الصحة!

2021/02/07 | 16:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة الدفاع، الأحد، توضيحاً، بشأن ادعاء أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفة "مستشار عسكري" في الوزارة.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، (7 شباط 2021)، إنه "ظهر في بعض وسائل الإعلام شخص يدعي أنه مُستشار عسكري في وزارة الدفاع تحت أسم المستشار العسكري لوزارة الدفاع معن الجبوري، وهنا تود أن توضح الوزارة، أن المدعو أعلاه كان أحد مُنتسبي وزارتنا تمت إحالته الى التقاعد".

وأضاف، "ولم يكن المدعو يشغل قبل إحالته إلى التقاعد منصب مستشار عسكري".

وتابع، "وتؤكد الوزارة أنه سيتم مقاضاة أي شخص يظهر في وسائل الإعلام وينسب إلى نفسه منصبا لم يكن يتمتع به، ويُصرح بإخبار عاريةٌ عن الصحة".

وأشار إلى انه "كما وتدعو وزارة الدفاع وسائل الإعلام المتنوعة بضرورة توخي الدقة في استضافة المحللين وغيرهم ممن يشغل مناصب حساسة في الوزارة".

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