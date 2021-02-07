الدفاع العراقية تنوه عن شخص يدعي أنه

2021/02/07 | 16:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاحد، عدم صلتها بشخص يدعي أنه مستشارها العسكري، داعية وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في استضافة المحللين وغيرهم.

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