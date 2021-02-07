2021/02/07 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1026.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1026 حالة للشفاء".

وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 9 حالات في عموم محافظات البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 1134 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1026) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 1134 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1026) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).