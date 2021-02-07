النجف تصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

2021/02/07 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الازمة في محافظة النجف الاشرف ،اليوم الاحد، حزمة جديدة من القرارات بخصوص جائحة كورونا.

وقالت الخلية في بيان صحفي، انها قررت الاتي:

١_منع اقامة الفواتح و المناسبات في قاعات الاعراس

٢_منع التجمعات البشرية بصورة عامة

٣_حث جميع الموظفين على ارتداء الكمامات لكل الدوائر الحكومية و كذلك عدم دخول اي مراجع لاي دائرة اذا لم يرتدي الكمامة و توجيه دوائر المحافظة بتوفير مواد التعقيم

٤_الزام المولات و الاسواق كافة و المطاعم بالاجراءات الوقائية المتبعة

٥_توجيه و تبليغ كافة المقاهي بأستخدام المواد ذات الاستعمال للمرة الواحدة

٦_الزام و توجيه العيادات الطبية و الصيدليات كافة بالالتزام بالاجراءات الوقائية

٧_توجيه فوج المدينة القديمة بعدم دخول اي مواطن غير ملتزم بشروط الوقاية و اهمها لبس الكمامة

٨_تخفيض نسبة الدوام بما لا يتجاوز الى ٢٥ ٪؜ و حسب ما يراه مناسباً مدير الدائرة على ان لا يؤثر ذلك على سير حركة العمل

٩_الزام كافة المدارس الحكومية و الاهلية و الجامعات بقرارات خلية الازمة في المحافظة”.

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