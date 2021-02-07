الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا

2021/02/07 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقفت حركة القطارات لعدة ساعات في هولندا اليوم الأحد بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت معظم أنحاء أوروبا.

وتوقفت الرحلات بالقطار حتى منتصف اليوم (1100 بتوقيت جرنيتش) على الرغم من أنه لم يتضح متى سوف يتم استئناف حركة القطارات.

كما تعطلت حركة مترو الانفاق بصورة كبيرة، وتوقفت حركة الحافلات والسكك الحديدية الإقليمية أو أبلغت عن حدوث تأخيرات.



واستمرت المطارات في جميع أنحاء البلاد في عملها مع التحذير بحدوث تأخيرات.

مع ذلك، استمتع الكثير من الهولنديين بالطقس، وقاموا باللعب الثلوج.

وقد وردت تقارير في امستردام عن تبادل لقذف كرات الثلج بين رجال الشرطة وأحد المارة أمام القصر الملكي.

وفي ظل قواعد مكافحة فيروس كورونا، أصدرت المحكمة قواعد خاصة بالنسبة لطقس الشتاء، يتيح لأفراد الأسرة الواحدة فقط اللعب سويا بالثلوج.

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