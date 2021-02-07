الصحة: ارتفاع جديد بالإصابات بكورونا

2021/02/07 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني _ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، موقفها الوبائي بفيروس كورونا، مسجلةً ارتفاعاً جديداً بالإصابات.وذكرت الوزارة في موقفها الذي تابعه “المركز الخبري الوطني” أنها سجلت “1134 إصابة جديدة، وتماثل 1026 حالة للشفاء”.مبيناً أن “عدد حالات الوفاة بلغت 9 حالات في عموم محافظات العراق”.

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