تسجيل 1134 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2021/02/07 | 16:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي اليومي بفايروس كورونا المستجد في عموم البلاد للـ 24 الساعة الفائتة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 1134 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت: انها سجلت 1026حالة تعافي جديدة من الاصابة بكوفيد-19، لافتة الى ان عدد حالات الوفيات المسجلة بلغت 9 حالات.

وبيّنت الوزارة، ان نسبة الشفاء من الاصابة بكورونا تبلغ 95.5%، مشيرة الى ان عدد المصابين الراقدين في العناية المركزة وصلت 192 حالة.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي في عموم البلاد.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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