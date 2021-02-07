الضباب يلغي رحلة جوية بين السليمانية وبغداد

2021/02/07 | 16:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغيت رحلة طيران يوم الاحد، من مطار السليمانية الى بغداد بسبب سوء الاحوال الجوية.

وقال احد ركاب الرحلة، رفض الكشف عن اسمه، لـ PUKmedia: ان موعد سفره الى بغداد تأجل صباح اليوم لصعوبة هبوط الطائرة على مدرج مطار السليمانية الدولي، موضحا، ان الضباب الكثيف اعاق رحلة الطائرة التي كانت متوجهة من اربيل الى السليمانية، ما تحول مسارها الى بغداد مباشرة.

واضاف: ان الرحلة تأجلت الى مساء اليوم مع تحسن الاحوال الجوية.

PUKmedia خاص

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