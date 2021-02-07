بعد 300 اجتماع وأكثر من شهر.. البرلمان يُنهي ملف الموازنة ويصدر بياناً

2021/02/07 | 16:11 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، ما تضمنه أجتماع اللجنة المنعقد اليوم بحضور ...

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