2021/02/07 | 16:13 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاحد، عدم صلتها بشخص يدعي أنه مستشارها العسكري، داعية وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في استضافة المحللين وغيرهم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته 7sky، ان “شخصاً ظهر في بعض وسائل الإعلام يدعي أنه مُستشار عسكري في وزارة الدفاع، تحت أسم “المستشار العسكري لوزارة الدفاع معن الجبوري”، موضحة أن “المدعو أعلاه كان أحد مُنتسبي وزارتنا تمت احالته الى التقاعد ولم يكن يشغل قبل إحالته الى التقاعد منصب “مستشار عسكري”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تصدر توضيحاً بشأن شخص يدعي بأنه مستشارها العسكري 7 SKY TV.

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