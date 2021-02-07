رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط

2021/02/07 | 16:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعا مع اللجنة المالية لمناقشة الموازنة،فيما اشار الى أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط.وجرى خلال اللقاء، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مناقشة الموازنة الاتحادية …

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