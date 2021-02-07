الهند.. قتلى ومفقودون وعالقون بعد انهيار كتلة جليدية في الهيمالايا

2021/02/07 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الشرطة الهندية، الأحد، بمقتل ثلاثة أشخاص وفقد 150 شخصا على الأقل في شمال البلاد بعدما تسبب انهيار جليدي في فيضان نهر إلى جرف جسور وطرق.

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