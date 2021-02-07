2021/02/07 | 16:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقال عماد محسن يشعل ازمة بين نفط الوسط والزوراء

ادى انتقال المهاجم عماد محسن الى نادي الزوراء، الى اشتعال ازمة بين ادارة النادي مع نظيرتها نفط الوسط.

وقال نائب رئيس نادي نفط الوسط هيثم بعيوي في بيان تلقته"عين العراق نيوز" إن “ادارة النادي تبدي استغرابها من تصرف إدارة نادي الزوراء التي أعلنت تعاقدها مع اللاعب عماد محسن وهي تعلم أنه وقع مع نفط الوسط بشكل رسمي وتم توثيق عقده في الاتحاد العراقي لكرة القدم”.

وبين أن “إدارة نفط الوسط تحترم إدارات الأندية الأخرى ولا ترغب في الدخول بسجال أو جدل مع أي نادٍ، لكن كان الأحرى بالزوراء مطالبة اللاعب بفك ارتباطه مع النادي أو مخاطبتنا بشكل رسمي وعدم تجاهل عقده معنا”.

واضاف أن “إدارة نادي نفط الوسط أمهلت اللاعب عماد محسن ثلاثة أيام من أجل الالتحاق بالفريق قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المتفق عليها بالعقد وفي لوائح الدوري العراقي”.

يشار إلى أن إدارة نادي الزوراء أعلنت صباح اليوم تعاقدها مع عماد محسن فيما أعلن نفط الوسط قبل أسبوع تعاقده مع نفس اللاعب.

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