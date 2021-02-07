مدارس كردستان تفتح أبوابها بعد توقف طويل وسط إجراءات وقائية مشددة

2021/02/07 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استأنفت المدارس في إقليم كردستان الدوام الرسمي بعد اغلاق دام نحو عام نتيجة تفشي وباء كورونا.

وفتحت المدارس أبوابها في ظل إجراءات وقائية مشددة وضعتها وزارتا الصحة والتربية في حكومة الإقليم، والتي تضمنت فحص درجات الحرارة لجميع الطلاب وضرورة ارتداء الكمامات من قبل الطلاب والتدريسيين، والتقيد بشروط التباعد، وإلزام المدارس بأن يكون جلوس الطالب منفردا عن زملائه، إضافة الى اغلاق أية مدرسة لمدة خمسة عشر يوما في حال رصد خمس إصابات فيها، وإلزام حافلات نقل الطلاب بنقل نصف العدد المعتاد منهم.

وجاء قرار استئناف الدوام في المؤسسات التعليمية، على خلفية الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات في مناطق الإقليم خلال الأسابيع الماضية.

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