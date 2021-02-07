التخطيط تبحث مع صندوق الأمم المتحدة إستعداداتها واجراءاتها لتنفيذ التعداد السكاني

2021/02/07 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأحد، مع ريتا كولومبيا ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق، والوفد المرافق لها، اجراءات واستعدادات الوزارة لاجراء التعداد العام للسكان، ودور الصندوق في دعم جهود الجهاز المركزي للاحصاء في تنفيد التعداد.وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي حضره المستشار الوطني للتعداد مهدي العلاق، ومدير عام …

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