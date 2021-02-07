الصحة العراقية تعلن الوقف الوبائي اليومي لكورونا

2021/02/07 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 1134 إصابة جديدة وتماثل 1026 حالة للشفاء، إضافة إلى 9 حالات وفاة.

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