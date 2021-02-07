خلية الازمة في النجف تتخذ اجراءات احترازية مشددة وتقرر منع التجمعات البشرية

2021/02/07 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قررت خلية الازمة المحلية في النجف منع التجمعات البشرية بصورة عامة واتخذت اجراءات احترازية مشددة ، بعد تصاعد عدد الاصابات بفيروس كورونا.وقررت الخلية بعد اجتماع موسع ، منع التجمعات البشرية والمجتمعية بالمحافظة بصورة عامة ، المتمثلة باقامة مجالس العزاء ومناسبات الافراح والاعراس ،وغيرها من الفعاليات المجتمعية.كما قررت الزام دوائر الدولة والمدارس الحكومية و الاهلية و الجامعات والمولات و الاسواق كافة و المطاعم والعيادات الطبية والصيدليات بالالتزام بالاجراءات الوقائية المتبعة .و الزمت الخلية دوائر الدولة بتخفيض نسبة الدوام الى ما لا يتجاوز ٢٥ ٪؜ ،حسب ما يراه مناسباً مدير الدائرة ، على ان لا يؤثر ذلك على سير حركة العمل ./انتهى

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