تسجيل 1134 اصابة جديدة بفيروس كورونا و1026 حالة شفاء في عموم العراق

2021/02/07 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل (1134) اصابة جديدة بفيروس كورونا و( 1026) حالة شفاء و تسع حالات وفاة ، في عموم مناطق العراق ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية./انتهى7

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