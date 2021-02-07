المالية النيابية تخصص مبالغ ضمن الموازنة لإعادة تأهيل مداخل العاصمة

2021/02/07 | 17:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاحد، إضافة تخصيص مالي ضمن موازنة عام ٢٠٢١ لإعادة تأهيل مداخل العاصمة بغداد.

وقالت الدائرة البرلمانية في بيان صحفي، ان “اللجنة المالية تقرر إضافة تخصيص مالي ضمن موازنة عام ٢٠٢١ لإعادة تأهيل مداخل العاصمة بغداد”.

واضاف البيان، ان “اللجنة المالية تقرر مضاعفة تخصيصات البترودولار ضمن موازنة ٢٠٢١ إلى (واحد ترليون) تذهب للمحافظات المنتجة للنفط”.

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