السجن 6 سنوات لـ3 مدانين بتهريب أدوية عبر مطار النجف

2021/02/07 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري أصدر القضاء، اليوم الأحد، حكماً بالسجن 6 سنوات لثلاثة مدانين بتهريب أدوية عبر مطار النجف الدولي.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “القضاء أصدر حكماً بالسجن 6 سنوات بحق ثلاثة مدانين بقضية تهريب ادوية عبر مطار النجف الدولي”.وأضاف مراسلنا، أن “المدانين الثلاثة هم كل من مدير المنفذ وهو ضابط برتبة […]

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