2021/02/07 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية تضاعف التخصيصات المالية لهذه المحافظات المركز الخبري الوطني.

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