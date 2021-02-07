الاتحاد الوطني مع وحدة الاطراف السياسية بغرب كوردستان

2021/02/07 | 17:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل القيادي سالار سرحد مسؤول بورد العلاقات الكوردستانية يوم الاحد، وفدا عن مجلس اللاجئين الكورد بمدينة السليمانية.

وخلال اللقاء، اكد سرحد، ان مساعدات الاتحاد الوطني الى غرب كوردستان واجب وطني، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لن يبخل بمساعدة النازحين الى اقليم كوردستان.

واضاف: ان الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني تؤكد دائما على ضرورة توحيد الكلمة والصف للاطراف السياسية بغرب كوردستان.

من جانبه اعرب هوزان عفريني رئيس المجلس، عن شكره للدعم المستمر، مشيدا بدور السيدة هيرو ابراهيم احمد بدعم مساعدة النازحين، لافتا الى ان نجاح المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني انعكس ايجابا على الاوضاع في غرب كوردستان.

PUKmedia خاص

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