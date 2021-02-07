الاتحاد الوطني ينفذ حملة لرفع النفايات في كركوك

2021/02/07 | 17:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت بلدية كركوك وبدعم ومساعدة الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الأحد، حملة لرفع النفايات من مركز المدينة.

وقال المهندس فريدون عادل مدير بلدية كركوك في بيان: ان الحملة تنفذ بدعم من الاتحاد الوطني الكوردستاني وبتوجيه من الرئاسة المشتركة ومركز تنظيمات كركوك، للاتحاد الوطني وبلدية المدينة.

وأضاف: ان الحملة تشمل جميع القطاعات في المدينة، لافتا الى ان الهدف منه تنظيف وازالة النفايات بعد ان تم تخفيض ميزانية تنظيف المدينة من قبل الحكومة الاتحادية وان بلدية المدينة ليست لديها القدرة على ازالتها.

وبيّن، ان الحملة تنفذ بدعم من الاتحاد الوطني ورئاسته المشتركة، مشيرا الى انها ستستمر لمدة شهر.

PUKmedia خاص

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