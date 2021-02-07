التعداد السكاني في العراق.. الأمم المتحدة تدخل على خط تنفيذه

2021/02/07 | 17:13 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت وزير التخطيط، الأحد، بذل جهود كبيرة لتوفير الظروف المناسبة لتنفيذ التعداد، مشيرا إلى أن تأجيله ك...

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