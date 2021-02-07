2021/02/07 | 17:15 - المصدر: سفن سكاي

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تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وأخماد حادث حريق اندلاع داخل منزل مشيد من الطابوق والخشب متهالك قديم منهار نتيجة الأمطار وحرارة الحريق في ازقة منطقة الكاظمية الضيقة منطقة شارع المفيد تحديداً .

الدفاع المدني وبحسب بيان تلقته 7sky، تعذر على فرق الدفاع المدني ادخال عجلات الاطفاء بالقرب من الدار المحترق بسبب ضيق الازقة من جهة وضخامة عجلات الاطفاء من جهة اخرى مما استدعى مد خراطيم الاطفاء لمسافات بعيدة عن موقع الحادث والمباشرة بعمليات الإخماد والسيطرة وتطويق النيران رغم سلسلة التصدعات والانهيارات لسقوف وجدران المنزل القديم.

ومما فاقم الوضع سوء داخل الدار تخزين وقود النفط الابيض بكميات كبيرة تقدر 800 لتر وقود لتشتعل هي الاخرى مسببه انتشاراً كبيراً النيران فيما عملت فرق الدفاع المدني لأبعاد خطرها عن الدور المجاورة لمحل الحادث ،وما ان انتهت اعمالها حتى عثرت على جثة امرأة مسنة فارقة الحياة متأثرة بنواتج الحريق لتباشر فرق الدفاع المدني انتشال الجثة وتامين نقلها وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة .

وعلى اثر ذلك تم طلب تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع حادث الحريق بادئ الأمر .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور… الدفاع المدني يتعامل مع حريق دار متهالك ويعثر على جثة امرأة مسنة شمال بغداد 7 SKY TV.

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