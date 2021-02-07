إتباع نظام غذائي معين يقوي فعالية الأدوية لدى مرضى ضغط الدم

2021/02/07 | 17:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

يعد ضغط الدم أمر هام للغاية، إذ يمكن لعدم استقراره أن يؤدي إلى كثير من المشكلات الصحية التي يهدد بعضها حياة المريض.

أشارت خبيرة التغذية الروسية إلينا سولوماتينا، إلى أن الالتزام بنظام غذائي معين يساعد الأدوية على العمل بفعالية أكبر.

وقالت سولوماتينا “هناك أيضا أطعمة تمنع ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل، الأطعمة التي تقوي الأوعية الدموية نفسها.



مثل الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم وكذلك البذور والمكسرات والخضروات.

وأضافت سولوماتينا “تلك الأطعمة تساهم في إنتاج أكسيد النيتريك وبالتالي تؤدي إلى توسع جدار الأوعية الدموية.



كما أن عصير البنجر يحظى بشعبية كبيرة بين مرضى ارتفاع ضغط الدم.

وتابعت سولوماتينا “المنتجات المدرة للبول تعمل بطريقة أو بأخرى على خفض ضغط الدم، لكن من الأفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على أكسيد النيتريك أو كميات عالية من المغنيسيوم.

وأكدت خبيرة التغذية “تعمل الأطعمة الغنية بفيتامين “سي” و”بي” على تقوية جدار الأوعية الدموية والأوعية الدموية نفسها، كما أن محتوى الكيرسيتين يساعد على تنظيم ضغط وقوة الشعيرات الدموية الصغيرة.

في الخلاصة، أكدت سولوماتينا أنه إذا لم يصاب الشخص بارتفاع ضغط الدم كمرض، ويرتفع الضغط بشكل دوري لمجرد زيادة القلق أو الإجهاد أو لسبب آخر، يمكن للطعام تصحيح زيادة طفيفة في الضغط.



كما أنه يساعد الأدوية على العمل بفعالية أكبر.



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