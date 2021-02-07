2021/02/07 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجّه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الجّهات المختصّة وبشكل عاجل، بتشكيل فريق برئاسة جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة وضبطها.

ويكلّف الفريق بمهمة تفتيش المراكز التسويقية لضبط البضائع المهرّبة، فضلًا عن إحالة المُهرّبين والمتورّطين الى القضاء وإتلاف الكمّيات المهرّبة التي يجري ضبطها.

وبيّن الكاظمي أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على المنتج المحلّي ودعمه، مؤكدا أن قرارات بهذا الشأن ستصدر قريبا جدا عن مجلس الوزراء لأجل دعم الفلّاحين وإنتاجهم، ولأجل الإعتماد على التقويم الزراعي في تحديد الاحتياج من المُنتجات الزراعية المسموح باستيرادها بما لا يلحق الضرر بالإنتاج المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكل فريق لمعالجة المحاصيل الزراعية المهربة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشكل فريق لمعالجة المحاصيل الزراعية المهربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).