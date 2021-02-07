2021/02/07 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عد الكاتب غالب والسياسي غالب الشابندر، الاحد، الصراعات الحالية بانها صراعات نفوذ واعتلاء لسطلة العوائل وسط غياب تام لسلطة الدولة.

وقال الشابندر لـ/المعلومة/ ان “الصراعات التي تجري بين الكتل السياسية والاحزاب الحالية خالية من أي تنافس سياسي شريف”.

واضاف ان “كل الصراعات خالية من الرؤية ولا تتعدى بانها صراعات نفوذ وفرض سلطة الاقوى مستخدمين كل الطرق البشعة التي تمكنهم من بسط اوسع مساحة من النفوذ”.

واوضح ان “سلطة الدولة غابت تماما واعتلت واحتلت مكانها سلطة العوائل من الكتل السياسية”، لافتا الى ان “اغلب الشخصيات السياسية ممن تلوثت ايديها بالفساد لها ابناء وعوائل تدير مافياتهم الخاصة”.انتهى 25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: ما يجري بالعراق صراعات نفوذ واعتلاء لسلطة العوائل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: ما يجري بالعراق صراعات نفوذ واعتلاء لسلطة العوائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).