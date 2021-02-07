2021/02/07 | 17:25 - المصدر: عين العراق

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الأحد 7 فبراير 2021 | 05:09 مساءً

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ذي قار..



رجل يرمي بزوجته من السيارة وهذا مصيرها

افاد مصدر أمني، الاحد، بقيام رجل برمي زوجته من السيارة اثناء قيادته لها بسرعة فائقة.وقال المصدر ان"رجلا قام برمي زوجته اثناء قيادة السيارة بسرعة في قضاء قلعة سكر شمال محافظة ذي قار".واضاف، ان"الزوجة توفيت في المستشفى، فيما تم القاء القبض على زوجها بعد ان قدمت شكوى بحقه".

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