يحدث الآن.. محتجون يطالبون باسقاط الحكومة المحلية في واسط وذي قار تشهد تصعيدا جديدا

2021/02/07 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

أفاد مراسل (بغداد اليوم) في واسط، اليوم الاحد، بأن محتجين غاضبين أغلقوا دوائر حكومية وطرقاً في المحافظة ، فيما قام محتجون في ذي قار بقطع جسر الحضارات في مدينة الناصرية.

وقال المراسل، إن عشرات من المحتجين اغلقوا، بعض الدوائر والطرق الرئيسية في محافظة واسط، مبينا أن المحتجين يطالبون بإسقاط الحكومة المحلية في المحافظة.

وفي محافظة ذي قار، قام محتجون من ساحة الحبوبي بقطع جسر الحضارات للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط المغيب سجاد العراقي منذ عدة أشهر.

وأفاد مصدر محلي في المحافظة، بأن "متظاهري ساحة الحبوبي قاموا بقطع جسر الحضارات للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي".

وتشهد الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بين الحين والآخر، احتجاجات ترفع مطالبات أغلبها يتعلق بمكافحة الفساد، والكشف عن قتلة المتظاهرين، تكررت في الاسابيع الماضية لمطاللبة بمعرفة مصير المختطف سجاد العراقي منذ أشهر.

ومنذ أن خفتت حركة الاحتجاج مطلع عام 2020 بالتزامن مع انتشار وباء كوورنا، تعود مظاهر الاحتجاج بين الحين والآخر في محافظات ذي قار وواسط والنجف.

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