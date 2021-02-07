كربلاء تصدر 8 توصيات لمواجهة الارتفاع الملحوظ بعدد الإصابات بكورونا

2021/02/07 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاء

أصدرت إدارة محافظة كربلاء، اليوم الأحد، 8 توصيات لمواجهة الارتفاع الملحوظ بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الاصابات وفي ظل الظروف الاستثنائية، عقد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اجتماعا هاما لخلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا بحضور النائب الاول للمحافظ وقائد عمليات كربلاء المقدسة وقائد شرطة كربلاء ومدير عام صحة كربلاء ومدير عام التربية ومدراء الاجهزة الامنية في المحافظة والحشد الشعبي ".

وقال نصيف الخطابي، خلال الاجتماع، إن "هنالك استعداد جيد للمحافظة في توفير الاوكسجين والمستلزمات الاخرى الخاصة بهذا الوباء فضلا هنالك خزان ذو 33 الف طن في كل مستشفى"، مؤكدا على "ضرورة واهمية تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بقرارات خلية الازمة ".

وبحسب البيان، خرج الاجتماع بعدة توصيات اهمها، "التزام المدارس والجامعات الحكومية والاهلية بالدوام ليوم واحد في الاسبوع مع الالتزام بالاجراءت الوقائية، وغلق الجوامع والحسينيات وقاعات المناسبات والمتنزهات العامه ومدن الالعاب والملاعب الرياضية لمدة أسبوعين، ومن لم يلتزم ستكون هنالك غرامات مالية من قبل جهات مختصة".

وجرى خلال التوصيات "التاكيد على الموظفين والمراجعين في الالتزام بالاجراءات الوقائية مع مراعاة التباعد الاجتماعي، والزام المطاعم والمولات بتقليص الاستيعاب وعدد الطاولات لنسبة 50% مع مراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام الوقائي وستكون هنالك غرامات وغلق على من يخالف الشروط الوقائية".

ووجهت إدارة المحافظة بـ"تشيكل لجنة خاصة في كل دائرة لأجل متابعة ومراقبة تطبيق شروط وتوصيات خلية الأزمة، والتوجيه بفحص جميع الوافدين لكربلاء المقدسة في السيطرات الخارجية حيث ستكون هنالك مفارز خاصة من قبل الصحة والجهات الامنية لتطبيق هذا القرار مع توفير اكثر من خمسة اجهزة لفحص الوافدين لكل سيطرة".

وأكد الاجتماع على "تشكيل مفارز جوالة من قبل الرقابة الصحية والجريمه المنظمة والشرطة المجتمعية لتطبيق هذا القرار "، ملزما "جميع سائقي المراكبات الخاصة والاجرة بضرورة ارتداء الكمامة وستكون هنالك غرامات على من لا يلتزم من قبل المرور".

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد (07 شباط 2021)، تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1026 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و9 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 628550، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 600193، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13120.

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