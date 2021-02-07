المالية النيابية تضيف تخصيصا ماليا للموازنة لإعادة تأهيل مداخل بغداد ومضاعفة تخصيصات البترودولار

2021/02/07 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت اللجنة المالية، في مجلس النواب، اليوم الاحد (7 شباط 2021)، إضافة تخصيص مالي ضمن موازنة عام 2021 لإعادة تأهيل مداخل العاصمة بغداد .وقال بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة المالية قررت مضاعفة تخصيصات البترودولار ضمن موازنة 2021 إلى (واحد ترليون) تذهب للمحافظات المنتجة للنفط".

وأعلن مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار ، عن تثبيت فقرة في الموازنة تخص الموظفين من شأنها توفير 20 ترليون دينار سنوياً للدولة العراقية.

وقال الصفار في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "اللجنة المالية النيابية اضافت فقرة في الموازنة تلزم الحكومة بالعمل وفق النظام البايومتري لموظفي العراق لفرز الفضائيين ومزودجي الرواتب منهم وحذف رواتبهم وبالتالي توفير نحو 20 ترليون دينار سنوياً".

وفي وقت سابق ، كشف الصفار، عن أهم التغييرات التي طالت موازنة 2021، مضيفاً ان الموازنة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يوم غد الأحد، قبل التصويت عليها داخل البرلمان.

وقال الصفار، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "لجنته قامت بعمل كبير طوال فترة زادت عن الـ 500 ساعة، لإجراء تعديلات هامة في موازنة 2021".

وتابع بخصوص التغييرات التي طالت الموازنة، بانه "تم تعظيم الإيرادات من 93 ترليون إلى 103 ترليون بعد رفع سعر برميل النفط المثبت بالموازنة من 42 إلى 45 دولار، كما تم تخفيض العجز من 71 ترليون إلى 24 ترليون، وتخفيض الإنفاق من 164 ترليون إلى 127 ترليون".

واكد الصفار بالقول: "تم إلغاء فقرة استقطاع الرواتب بشكل تام، وايضاً تم الغاء التوجه لضريبة الدخل"، مضيفا "لا يجوز تضمين ضريبة الدخل بقانون الموازنة لأنه يفترض اعداد قانون دائم لهذا الموضوع".

ولفت "رواتب الموظفين التي ستبقى ذاتها ولن تتغير".

واشار ايضاً "تم توفير التخصيص المالي لجميع الاجراء اليوميين والعقود، في وزارات ودوائر الدولة والمحاضرين ضمن مسودة موازنة 2021".

وبخصوص ملف الطاقة الكهربائية، وما تم تضمينه من فقرات في الموازنة، مضى الصفار بالقول "وجهنا بتفعيل موضوع جباية الكهرباء، وغيرها بشكل مدروس وعلمي"، مضيفا ان "هناك حل بإلزام المواطنين بدفع أموال الجباية وابراز موقفها اثناء التقدم لأية معاملة، هل سدد ما عليه أم لا".

وتابع "هناك هدر كبير للكهرباء، ولو استوفيت الأموال لحل مشكلة الكهرباء، لأصبحنا قادرين على توليد كهرباء تكفي لـ 4 دول".

وفي سياق آخر، بين مقرر مالية البرلمان، بانه "تمت زيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية، وقد زادت بنسبة 75%، كما تم ايقاف المادة الخاصة ببيع عقارات الدولة أو أراضيها".

وتم ايضاً بحسب الصفار، ان "تخصيص مبالغ لدعم المصافي والتوقف عن استيراد المشتقات النفطية، كم تم توقيف الأموال المخصصة للمؤتمرات والضيافات والنثرية لجميع الوزارات".

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