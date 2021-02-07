2021/02/07 | 17:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ومجموعة من ممثلي الفلاحين والمزارعين في البصرة .ووجه بتشكيل فريق عمل برئاسة جهاز الامن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية ، لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة وضبطها .وقرر الكاظمي ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان يكلّف الفريق بمهمة تفتيش المراكز التسويقية لضبط البضائع المهرّبة، فضلًا عن إحالة المُهرّبين والمتورّطين الى القضاء واتلاف الكمّيات المهرّبة التي يجري ضبطها ".واوضح :" ان هذه الاجراءات هدفها الحفاظ على المنتج المحلّي ودعمه " ، مؤكدا :" ان قرارات بهذا الشأن ستصدر قريبا جدا عن مجلس الوزراء لأجل دعم الفلّاحين وإنتاجهم، ولأجل الاعتماد على التقويم الزراعي في تحديد الاحتياج من المُنتجات الزراعية المسموح باستيرادها بما لا يلحق الضرر بالانتاج المحلي".واستمع رئيس مجلس الوزراء ، خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الزراعة والنفط ، الى عرض شامل للمشاكل والمعوّقات التي تواجه تسويق المحاصيل الزراعية المحلّية وانتاجها./ انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي ممثلي الفلاحين والمزارعين في البصرة ويوجه بتشكيل فريق لمتابعة المحاصيل الزراعية المهربة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي ممثلي الفلاحين والمزارعين في البصرة ويوجه بتشكيل فريق لمتابعة المحاصيل الزراعية المهربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).